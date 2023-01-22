الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يتمسك بالشرط الجزائى للرحيل عن الزمالك.. والإدارة ترفض استقالة أمير

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الجلسة التي جمعت أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وجاءت جلسة أمير مرتضى مع فيريرا لمناقشة مستقبل المدرب ورحيله عن الفريق.

وعلم "الدستور" أن فيريرا أبلغ الإدارة برفضه التام للتنازل عن قيمة الشرط الجزائي الذي يصل إلى راتب 3 أشهر بجانب راتبه عن شهر يناير بما يعني أن النادي سيكون ملزمًا بدفع راتب 4 أشهر للمدرب.

ويتقاضى فيريرا وجهازه 170 ألف دولار في الشهر بما يعني أن الزمالك سيدفع لفيريرا وجهازه ما يقترب من نصف مليون دولار وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك مما تسبب في تأجيل الإعلان عن إقالة فيريرا.

وفي السياق ذاته رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاستقالة التي تقدم بها أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة عقب الخسارة من الأهلي بالأمس.

وتمسك مجلس الزمالك باستمرار أمير مرتضى في منصبه وعدم رحيله عن الزمالك بداعي معرفته بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادًا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض الرحيل عن الزمالك اجتماع امير مع فيريرا ادارة الزمالك ترفض رحيل امير مرتضى الزمالك الزمالك يستعد لغزل المحلة

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