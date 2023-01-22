الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض «أهلًا رمضان»

معرض «أهلًا رمضان
معرض «أهلًا رمضان

تكثف الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، استعداداتها لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الرقابية، وذلك لافتتاحه يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ يناير الجاري، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والجهات المعنية.

وشكَّل المهندس أحمد عثمان، لجنة لمتابعة تجهيزات المعرض تضم كلا من محمد السيد، مدير عام الغرفة التجارية، وأحمد إسماعيل، رئيس الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى مديرية التموين والطب البيطري.

ويضم العرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشارك في المعرض كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وأحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، بتخفيضات تصل إلى 30%، وجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.

وأكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لافتًا إلى أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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