بالأسماء.. 5 مصابين إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بسمالوط

وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي « القاهرة - أسوان» أمام قرية الحتاحتة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث بين سيارتين الأولى ميكروباص والثانية تمناية بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كلا من: "فاطمة. ع" ، وشقيقتها "سهير"، “ شعبان. ع"،" ياسر. ر"، " خالد. م"، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى.

وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.