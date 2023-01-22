الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المصدرين المصريين مطالبا بدراسة وبعثات تجارية لاحتياجات روسيا من السلع والخدمات

علي عبد القادر: تقييم الجنيه مقابل الروبل في مصلحة الاقتصاد المصري والروسي

المهندس علي عبد
المهندس علي عبد القادر

قال المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات الأجنبية المعتمدة للبنك المركزي الروسي التي يقبل بها المدفوعات والعمليات التجارية نقطة محورية تصب في صالح الاقتصاد والتجارة للبلدين.

وأوضح عبد القادر، أن مصلحة روسيا الاستراتيجية العليا في ظل العقوبات الغربية والأمريكية أن تضمن سلاسل الإمداد من احتياجات الشعب الروسي، ومن ناحية أخرى نقطة محورية للاقتصاد المصري لأنه يتيح للسلع المصرية والمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الروسية دون التقيد بتحويل العملة الأجنبية الدولار.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن معادلة الجنيه مع الروبل مكسب لكلا الطرفين، ولابد أن يتم العمل عليه بشكل سريع، وأن يتم وضع دراسة لاحتياجات السوق الروسي من كافة السلع والخدمات واللوجيستيات ضمن الخريطة التصديرية لمصر.

ودعا إلى ضرورة تحقيق أكبر استفادة لمصر من اعتماد روسيا الجنيه المصري، وذلك من خلال تنظيم بعثات تجارية للتعرف على احتياجات السوق الروسي وتحديد المناسب لها من المنتجات المصرية، وفي نفس الوقت جذب واستقدام شركات روسية في المجالات المتميزة بها مصر لعمل زيارات للمصانع المصرية والمجالات والطاقات الإنتاجية المختلفة لسد حاجة السوق الروسي سواء من سلع أو مواد خام أو سياحة.

واعتبر عبد القادر، تبادل العملات المحلية في المعاملات التجارية اتفاق مفيد لكلا الطرفين، وتأثره على السوق المصري إيجابي، حيث إن السوق المصري في جميع الأحوال يحتاج من روسيا منتجات وسلع معينة لا يستطيع استيرادها حاليا من روسيا أو أسواق بديلة مع العقوبات الغربية والأمريكية لروسيا وأيضا أزمة الدولار الحالية، كما أن القرار مفيد أيضا للتصدير، حيث سيعتمد على تقييم الجنيه المصري بالنسبة للروبل الروسي، وبالتالي الاستفادة لجميع الأطراف.

احتياجات السوق استراتيجي الشعب الروسي السوق المصري السوق الروسي العملات الاجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد بالشهر العقاري (صور)

الأهلي يخصص 3 ملايين دولار للمهاجم الأجنبي

القوى العاملة: برامج وتدريب وتعاون مع منظمات دولية لتعزيز علاقات العمل

وزير السياحة والآثار يستعرض فى جلسة بـ«الشيوخ» استراتيجية النهوض بالقطاع

الرئيس السيسى يؤكد الأهمية التى توليها مصر لتطوير العلاقات مع إيطاليا

تجربة فريدة من نوعها.. مكتبة الإسكندرية تُطلق تطبيق «متحف الآثار التخيلي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري: مصر تتواصل مع فلسطين وإسرائيل لتأكيد أهمية مبدأ حل الدولتين

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون على الأهالى

أكثر من 100 ألف إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو