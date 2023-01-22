محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق ورصفها وكوبرى المرور الجديد

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف في الـ47، عقب أعمال توسعة اتجاهي الشارع، للتخفيف من الضغط المروري والزحام، ورصف ميدان أحمد عابدين، ضمن خطة المحافظة التي شهدتها عدد من طرق غرب وشرق المدينة لتوسعتها، ومنها ما تم تحويله لاتجاه واحد "امتداد شارع الجيش وشارع البنوك وشارع إبراهيم المغازي"، إضافة لإنشاء عدد من المحاور لربط غرب بشرق العاصمة بروافد الطريق الدولي الثلاثة "كفرالشيخ- طنطا"، "كفرالشيخ- المحلة"، "كفرالشيخ- بلطيم".

جاء ذلك بحضور أيمن خلف الله، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

كما تفقد الأعمال الجارية في كوبري المرور الجديد، موجهًا بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفرالشيخ العمومي، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التي تشهدها منطقة موقف كفرالشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التي شهدتها مناطق شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما، إضافة للحد من التكدس المروري الذي كانت تشهده وسط المدينة.

وقد تم إنشاء كوبري المرور الجديد، لتحويل طريق الصوالحة لاتجاه واحد للمتجهين من مدينة كفرالشيخ المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم، وطريق أبوالطيب اتجاه واحد للقادمين من بيلا والحامول والمحلة الكبرى، وقرى مركز كفرالشيخ.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ الأعمال الجارية لتوسعة طريق أبوعمر وكفرعسكر، لتحقيق الانسيابية المرورية، للقادمين من رافد الطريق الدولي "كفرالشيخ المحلة" للاتجاه لغرب المدينة دون الدخول لوسط مدينة كفرالشيخ، عن طريق المحور الجديد القادم من سخا متجهًا لمسار العائلة المقدسة ومارًا بالمجمع السكني الجديد المجاور لجامعة كفرالشيخ، والمتجه لرافد الطريق الدولي "كفرالشيخ- طنطا".