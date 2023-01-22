قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ السيد مسلم، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 60 مريضا بقرى إبشان مركز بيلا، وقرية السالمية مركز فوه، ومدينة فوه وقريه كفر المنش، وذلك ضمن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها المديرية على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأشار "مسلم" - في بيان اليوم الأحد - إلى أن "القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر - عيون - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك)".

ولفت إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة.