القطاع الطبي في الدقهلية يشهد تحسين مستوى الرعاية بتوسعات جديدة

في إطار تقديم أفضل خدمات الدعم الصحي للمواطنين، وتحسين مستوى الرعاية الطبية الشاملة في عهد الجمهورية الجديدة، وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة المستشفيات وتطويرها ودعمها بكافة الاحتياجات والأجهزة الطبية الحديثة، كان لمحافظة الدقهلية نصيبا من تطوير المنظومة الصحية الشاملة في مستشفياتها ومراكزها الطبية المختلفة التخصصات، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين عليها.

تطوير وحدة الكلى بمستشفى المنزلة المركزي

بتكلفة 5 ملايين جنيه طورت وحدات الكلى بمستشفى المنزلة المركزي بالدقهلية، لتزداد قدرتها الاستيعابية من المرضى من 190 مريضا إلى 320 مريضا.

وشمل التطوير والتوسعة زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى من 37 ماكينة غسيل إلى 63 ماكينة غسيل كلوى، وتتسع حتى 70 ماكينة مستقبلا، وذلك منذ تاريخ التنفيذ في ديسمبر 2021.

محطة معالجة جديدة للمياه لقسم الغسيل الكلوي بوحدة طب أسرة العزيزة بمركز المنزلة

ولمزيد من الدعم المقدم لوحدات الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي بالدقهلية توفرت محطة معالجة جديدة للمياه لقسم الغسيل الكلوي بوحدة طب أسرة العزيزة.

لتؤسس وحدة معالجة المياه الأساسية في وحدات الغسيل الكلوي وفق المواصفات والاشتراطات القياسية اللازمة لتقديم أفضل الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوي، وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

توسعات قسم الحضانات بمستشفى المطرية المركزي

تتضمن خطة تطوير الدولة المصرية للقطاع الصحي في هيئات محافظة الدقهلية الصحية إتمام توسعات قسم الحضانات بمستشفى المطرية المركزي، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وتتضمن خطة التطوير تجهيز البنية التحتية، وإكمال التجهيزات الطبية للحضانة، لزيادة عدد الحضانات من 10 حضانات إلى 20 حضانة مجهزة، وزيادة أعداد المونيتور بعدد 10 أجهزة إضافية، وتجهيز الوحدة بزيادة 4 أجهزة تنفس صناعي، 5 أجهزة سباب و2 كبسولة صفراء.