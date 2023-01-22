الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

القطاع الطبي في الدقهلية يشهد تحسين مستوى الرعاية بتوسعات جديدة

القطاع الطبي
القطاع الطبي

في إطار تقديم أفضل خدمات الدعم الصحي للمواطنين، وتحسين مستوى الرعاية الطبية الشاملة في عهد الجمهورية الجديدة، وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة المستشفيات وتطويرها ودعمها بكافة الاحتياجات والأجهزة الطبية الحديثة، كان لمحافظة الدقهلية نصيبا من تطوير المنظومة الصحية الشاملة في مستشفياتها ومراكزها الطبية المختلفة التخصصات، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين عليها.

تطوير وحدة الكلى بمستشفى المنزلة المركزي

بتكلفة 5 ملايين جنيه طورت وحدات الكلى بمستشفى المنزلة المركزي بالدقهلية، لتزداد قدرتها الاستيعابية من المرضى من 190 مريضا إلى 320 مريضا.

وشمل التطوير والتوسعة زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى من 37 ماكينة غسيل إلى 63 ماكينة غسيل كلوى، وتتسع حتى 70 ماكينة مستقبلا، وذلك منذ تاريخ التنفيذ في ديسمبر 2021.

 

محطة معالجة جديدة للمياه لقسم الغسيل الكلوي بوحدة طب أسرة العزيزة بمركز المنزلة

ولمزيد من الدعم المقدم لوحدات الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي بالدقهلية توفرت محطة معالجة جديدة للمياه لقسم الغسيل الكلوي بوحدة طب أسرة العزيزة.

لتؤسس وحدة معالجة المياه الأساسية في وحدات الغسيل الكلوي وفق المواصفات والاشتراطات القياسية اللازمة لتقديم أفضل الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوي، وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

IMG_20230122_123454

توسعات قسم الحضانات بمستشفى المطرية المركزي

تتضمن خطة تطوير الدولة المصرية للقطاع الصحي في هيئات محافظة الدقهلية الصحية إتمام توسعات قسم الحضانات بمستشفى المطرية المركزي، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وتتضمن خطة التطوير تجهيز البنية التحتية، وإكمال التجهيزات الطبية للحضانة، لزيادة عدد الحضانات من 10 حضانات إلى 20 حضانة مجهزة، وزيادة أعداد المونيتور بعدد 10 أجهزة إضافية، وتجهيز الوحدة بزيادة 4 أجهزة تنفس صناعي، 5 أجهزة سباب و2 كبسولة صفراء.

القطاع الطبي محافظة الدقهلية الغسيل الكلوي الدعم الطبي انجازات رئاسية وحدة معالجة المياة وحدة الغسيل الكلوي تطور الحضانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

مدير مستشفى جامعة الزقازيق يكشف حقيقة قصة «بطلة الشرقية»

أسعار النيكل اليوم.. الطن يسجل 28585 دولارًا

الجمعة.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أيمن وسكر» على شاشة «ON»

وزارة الدفاع الأوكرانية تنفى اتهامات الفساد الموجهة إليها

بعد المغرب.. «الإفتاء» تستطلع رؤية هلال شهر رجب اليوم

لأول مرة.. كبار قراء مصر يحيون صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع في إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»