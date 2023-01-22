الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تأهل لاعبا وادي دجلة نوران جوهر ومازن هشام لربع نهائي بطولة «جي بي مورجان للإسكواش»

نوران جوهر
نوران جوهر

تأهل كلا من  نوران جوهر، ومازن هشام، لاعبا وادى دجلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة جي بي مورجان للإسكواش، المقامة في نيويورك، ليواصل أبطال الإسكواش بـ"دجلة" تقديم أداء جيد بكبرى البطولات القارية والعالمية، والحفاظ على التواجد في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي.


وصعدت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، للدور ربع النهائي للبطولة، عقب الفوز على مواطنتها مريم متولي المصنفة الـ33 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3)(11-8)(12-10) في مباراة استغرقت (31) دقيقة، وحجز مازن هشام المصنف الـ9 عالميًا تذكرة التأهل عقب فوزه على الدجلاوي مصطفى السيرتي المصنف الـ24 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8)(11-7)(11-9) في مباراة استغرقت (39) دقيقة.



وانطلقت بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2023، المقامة بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، يوم 18 يناير وتستمر حتى 26 يناير الجاري، بمجموع جوائز 180 ألف دولار، ويشارك بالبطولة 9 لاعبين ولاعبات من وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم، وهنا معتز.

 

 

 

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