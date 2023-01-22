التحفظ على أكثر من 250 طن سلع غذائية بالجيزة

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من التحفظ على أكثر من 250 طنا من السلع الغذائية بالجيزة، لعدم وجود فواتير، وذلك في إطار مواصلة جهات الرقابة التموينية المرور على كافة الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره.

وشنت مديرية تموين الجيزة حملة مكبرة، برئاسة هالة غريب مدير المديرية، ومفتشي الرقابة المركزية، بالتعاون مع العميد يحيى زغلول، مدير مباحث تموين الجيزة ومعاونيه، وأسفر المرور عن الآتي:

- ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص وبدون فواتير، بكميات قدرها 105 أطنان سلع غذائية أرز، فول، عدس.

- مصنع أعلاف بدون ترخيص وبدون فواتير بيع، بكميات قدرها 120 طنا، أنواع مختلفة من كسر الفول وكسب فول صويا ودشيشة، ذرة بيضاء.

- مصنع تعبئة سكر، مخالفة استخدام علامة تجارية غير مسجلة، بكمية قدرها 25 طن سكر خام ومعبأ .

- ضبط منخل دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 بكمية قدرها 1.5 طن ونصف الطن، وتم التحفظ على الدقيق في مطحن طموه لتعليته رصيد المطحن لصرفه فى صورة رغيف بلدى مدعم للمواطنين.

- ضبط مخزن لاكسسوارات وتجميع كراسى المكتب، مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير، وتم ضبط كمية قدرها 17000 قطعة (كالون، عجل، شاسيه للكرسي، اتواب جلدية لزوم تنجيد الكراسي، نجمة كرسى، قلاب كرسى).

- ضبط مصنع لصناعة مواسير بلاستيك للكهرباء، مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتقليد اسم تجاري لمصنع مواسير كهرباء شهير باسم تجاري شهير.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.