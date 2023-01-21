الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«يا بلدنا يا حلوة».. ولاد مصر القديمة يصنعون الفارق للأهلى فى القمة 125

كهربا يحتفل بهدفه
كهربا يحتفل بهدفه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا ومستحقا على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 61 ومحمد شريف الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 76 و90.

وبالمصادفة البحتة، أن الثلاثية التي سجلها الأهلي اليوم عن طريق ثنائي الهجوم اللذان تنحدر أصولهما من حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

كهربا من مواليد منطقة مصر القديمة ونفس الأمر زميله محمد شريف الذي نشأ في شارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة.

وكلاهما شارك اليوم، فالأول كان أساسيًا والثاني كان بديلاً والثنائي صنعا الفارق.

يذكر أن الأهلي رفع رصيده عند 34 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

الاهلى الزمالك كهربا محمد شريف الدورى المصرى

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