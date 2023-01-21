سامي قمصان يعدد مكاسب الفوز على الزمالك

عبر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وقال قمصان: «الجميع كان مركزًا في المباراة، والجميع تعاهد على الفوز بجميع المباريات في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في كأس العالم للأندية، وعدم خسارة أي نقاط من أجل استعادة بطولة الدوري البطولة المفضلة لجماهير الأهلي».

وأضاف: «أهنئ جماهير الأهلي على الفوز اليوم الذي جاء بعد مجهود كبير طوال الفترة الماضية، في ظل الغيابات والإصابات في الفريق».

وأكمل قمصان: «كان لدينا فرصة لزيادة عدد الأهداف، ولكن في النهاية قدمنا عرضًا جيدًا، ونجحنا في تحقيق فوز مهم».

وأوضح أن الفوز اليوم كان مهمًّا من أجل إنهاء هذه المرحلة من الدوري، مشيرًا إلى أن وجود جماهير الأهلي في مدرجات الملعب اليوم كان له دور مهم في دعم اللاعبين لتحقيق هذا الفوز المهم.

واختتم سامي قمصان تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يحتاجون دائمًا إلى مساندة جماهيرهم من أجل مواصلة الانتصارات، للحفاظ على رحلة البطولات على كافة المستويات.