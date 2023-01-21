الدفاع الروسية تدرب قواتها على استخدام منظومة S-300 المضادة للطائرات

قام وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتدريب لقواتها على استخدام منظومة S-300 المضادة للطائرات، وذلك بهدف صد أي هجمات جوية محتملة على المنشآت العسكرية والإدارية الروسية.

وأجريت التدريبات في موسكو، وشارك فيها أكثر من 150 ضابطًا، و30 وحدة من المعدات العسكرية، وفقاً لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وفي السياق ذاته، قال موقع “Nation News” الإلكتروني، إن طواقم الغواصات الاستراتيجية التابعة للأسطول البحري الشمالي الروسي، ستولي اهتمامًا خاصًا لإجراء عدة مناورات تدريبية تحت الجليد، خلال العام 2023.

القوات الأوكرانية تتدرب على دبابات «ليوبارد- 2» الألمانية في بولندا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليسكي ريزنيكوف، عن أن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات "ليوبارد- 2" الألمانية في بولندا، رغم عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.

وجاء حديث ريزنيكوف إلى محطة "صوت أمريكا" الناطقة باللغة الأوكرانية بعد حضور اجتماع في قاعدة "رامشتاين" الجوية بألمانيا، حيث لم يتخذ شركاء أوكرانيا قرارًا بشأن تسليم الدبابات، ولابد وأن توافق ألمانيا، التي تصنع دبابات "ليوبارد"، على نقل الدبابات لدول أخرى.

ووصف ريزنيكوف التدريب على الدبابات بأنه إنجاز، وعزا هذا النجاح إلى جهود بولندا.