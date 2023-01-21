لا يمكن إيقافهم.. مصر تهزم البحرين وتطير نحو ربع نهائى مونديال اليد

واصلت كتيبة منتخب مصر لكرة اليد انتصاراتها في بطولة العالم بفوز جديد على حساب منتخب البحرين في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وتفوق الفراعنة على منتخب البحرين الشقيق بنتيجة 26 /22 في مباراة قوية من جانب المنتخبين إلا أن خبرات الفراعنة صنع الفارق.

وتأهل منتخب مصر رسميا لربع نهائي البطولة بعد وصوله للنقطة الثامنة ليحقق العلامة الكاملة والفوز في جميع مبارياته حتى الآن بالدورين التمهيدي والرئيسي.

وصف المباراة:

بدأت المباراة بقوة من لاعبي المنتخبين وتقدمت البحرين مبكرا بهدفين لهدف سجله محسن رمضان.

وتلقى علي مرزا لاعب البحرين عقوبة بالإيقاف لدقيقتين مع مرور 5 دقائق من أحداث المباراة.

ولم ينجح الفراعنة في استغلال النقص العددي وأهدر أكرم يسري رمية جزائية ورد المنتخب البحريني بتسجيل الهدف الثالث ليتقدم 3 /2.

عاد أكرم يسري لتعويض الرمية الجزائية وسجل هدفين متتاليين لمنتخب مصر ليتقدم الفراعنة 4 /3 في الدقيقة العاشرة.

ساهم كريم هنداوي في الحفاظ على النتيجة بعدة تصديات وسط تسرع واضح على لاعبي مصر في الناحية الهجومية لتصبح النتيجة 5/5 مع انتصاف الشوط.

سجل محسن رمضان ويحيى الدرع هدفين متتاليين إلا أن البحرين ردت بهدفين في أقل من نصف دقيقة ليعود التعادل للمواجهة بنتيجة 7/7 مع الدقيقة 20.

تقدمت البحرين بهدف جديد من رمية جزائية ورد سيف الدرع بهدف التعادل مباشرةً لتصبح النتيجة 8/8 في الدقيقة 22.

سجل علي زين وأكرم يسري هدفين جديدين لتتقدم مصر 10 /8 قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتصدى كريم هنداوي لتصويبة بحرينية جديدة قبل أن يسجل علي زين هدفا جديدا من تصويبة بعيدة ليتسع الفارق ل3 أهداف لأول مرة مع الدقيقة 26.

تصدى حارس البحرين لتصويبة قوية من محمد ممدوح هاشم في الدقيقة 27 ليرد كريم هنداوي بالتصدي لانفراد بحريني من هجمة مرتدة سريعة لي اللعبة نفسها.

عاد كريم هنداوي للتألق وتصدى لكرة جديدة قبل أن يمررها لسيف الدرع الذي وضعها في مرمى البحرين ليوسع الفارق ل4 أهداف وينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 13 /9.

بدأ الشوط الثاني بقوة من جانب لاعبي المنتخبين وسجل كل منهما هدفين لتصبح النتيجة 15/11 مع مرور أول 3 دقائق.

استمر التفوق المصري مع بداية الشوط الثاني وبدأ الفارق يتسع استغلالا لاستفاقة كريم هنداوي في الحراسة وسجل محمد سند هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 18 /11 في الدقيقة 37.

سجل محسن رمضان هدفاً جميلا من تصويبة قوية لتصبح النتيجة 19 /14 مع مرور 10 دقائق من الشوط الثاني.

استمر التفوق المصري بفارق 6 أهداف مع انتصاف الشوط الثاني لتصبح النتيجة 21 /15 لمنتخب مصر.

سجل أحمد عادل هدفا جديدا من اختراق لدفاعات البحرين وأتبعه محمد سند بهدف آخر لتصبح النتيجة 23 /16 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

قلص لاعبو البحرين الفارق بهدفين متتاليين لتصبح النتيجة 23 /18 في الدقيقة 52.

عاد أحمد عادل وسجل هدفاً مصرياً جديداً في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 24 /18 وحصل باروندو على وقت مستقطع لإعطاء بعض التعليمات للاعبيه.

أهدر لاعبو مصر عدة كرات متتالية واستغل لاعبو البحرين ذلك ونجحوا في تقليص الفارق لـ3 أهداف فقط لتشتعل المباراة قبل 4 دقائق من النهاية.

أنهى يحيى الدرع الصيام التهديفي المصري في الدقيقة 27 لتصبح النتيجة 25 /21 لمصلحة مصر.

سجلت البحرين هدفا جديدا ورد محمد سند بهدف مصري من رمية جزائية قبل أقل من دقيقتين على النهائية لتصبح النتيجة 26 /22.

سجل محسن رمضان هدفاً صاروخيا في الثانية الأخيرة إلا أن الحكام رفضوا احتسابه بسبب انطلاق صافرة النهاية قبل خروج الكرة من يده لتنتهي المباراة بفوز مصر 26 /22.

وتُوج كريم هنداوي بجائزة رجل المباراة بعد أن قام بأكثر من 17 تصديا ساهم بها في حسم المواجهة.

وتلعب مصر آخر مواجهاتها في الدور الرئيسي مساء الاثنين المُقبل أمام منتخب الدنمارك على صدارة المجموعة.