السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سر أزمة دبابات ليوبارد.. لماذا تتخوف ألمانيا من وصول السلاح إلى أوكرانيا؟

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أصبحت ألمانيا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين لأوكرانيا في 11 شهرًا منذ الغزو الروسي، لكن المستشار أولاف شولتز اكتسب سمعة أيضًا بتردده في اتخاذ كل خطوة جديدة - مما أدى إلى نفاد الصبر بين الحلفاء.

ووفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن دبابات القتال Leopard 2 التي سعت إليها كييف منذ فترة طويلة، متجذر جزئيًا على الأقل في الثقافة السياسية للحذر العسكري بعد الحرب العالمية الثانية، جنبًا إلى جنب مع المخاوف الحالية بشأن تصعيد محتمل في حرب.

ويوم الجمعة، اقتربت ألمانيا من قرار تسليم الدبابات، وطلبت مراجعة مخزوناتها من ليوبارد استعدادًا لضوء أخضر محتمل.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي التزام، ورفض وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الإيحاء بأن ألمانيا كانت تقف في الطريق لكنه قال، "علينا أن نوازن بين جميع الإيجابيات والكونترا قبل أن نقرر أشياء من هذا القبيل، تمامًا مثل هذا."

ووفقًا للتقرير، فإن هذا النمط من التصريحات تكرر على مدار الأشهر حيث قام المستشار الألماني بتأجيل التعهد بمعدات جديدة أثقل، ثم وافق في النهاية على القيام بذلك.

المانيا أوكرانيا المستشار أولاف شولتز برلين الثقافة السياسية

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