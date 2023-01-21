السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه باستكمال مراحل الرصف بمركز منفلوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستكمال مراحل الرصف بمركز ومدينة منفلوط وفقًا للجدول الزمني المقرر، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن، مع التأكيد على مراعاة جودة الأعمال في التنفيذ وفقًا للمعايير المقررة.

وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة والدورية لمراحل التنفيذ والعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي تقف أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، وتحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس أسامة أحمد، مدير مشروع الرصف بالمحافظة، وعبدالتواب أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وقد تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من مراحل عمل في رصف الشوارع والطرق بمدينة منفلوط سواء بالخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو إعادة الشيء لأصله أو مشروعات الرصف بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها لاستكمال أعمال الرصف.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم وضع التربة الزلطية ودكها لعدد من الشوارع والطرق الداخلية بمدينة منفلوط تمهيدًا لرصفها عقب التأكد من انتهاء أعمال البنية التحتية بها كتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية الجارى إنشاؤها بالقرى والمراكز لتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال، وتوفير حياة كريمة وآمنة للسكان وتغيير واقعهم إلى الأفضل، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بكل المواقع، فضلًا عن عقد اجتماعات متكررة مع رؤساء المراكز والأحياء الذين تم تكليفهم بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة مراحل التنفيذ لنهو تلك الأعمال في المواعيد المقررة دون تأخير أو تقصير.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
استكمال أعمال الرصف الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخطة الأستثمارية الموحدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواصفات الفنية بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقيق السيولة المرورية تطوير الريف المصري

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