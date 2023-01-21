كيف يعوض الأهلي الغيابات أمام الزمالك في القمة 125؟

يدخل النادي الأهلي القمة 125 أمام غريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم ضمن الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري، وسط كم هائل من الغيابات المؤثرة.

ويفقتد الأهلي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وبيرسي تاو وبرونو سافيو بجانب حمدي فتحي الذي هناك شكوك حول مشاركته أساسيًا ومن الممكن أن يجلس على مقاعد البدلاء.

«الدستور» في السطور التالية يستعرض كيف يعوض الأحمر الغيابات المؤثرة بأكثر من طريقة..

هاني في الدفاع وعبد الفتاح ظهير

الأقرب وفقًا لتشكيل المدرب السويسري مارسيل كولر هو مشاركة محمد هاني في مركز الدفاع لمعرفة به من قبل ومشاركته كثيرًا في المركز في مباريات سابقة.

وسيدفع كولر بالوافد الجديد خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن والبقاء على قوام الفريق بحيث يكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، كهربا، حسين الشحات

مشاركة مركز بمركز

ومن الممكن أن يحافظ كولر على قوام الفريق كحل تقليدي ويبقى على هاني في مركز الظهير الأيمن ومشاركة أيمن أشرف بجوار رامي ربيعة.

ليكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، كهربا، حسين الشحات

تغيير خطة اللعب

حل آخر لدى كولر بسبب الغيابات وهو تغيير طريقة لعب الأهلي والبدأ بخطة 3-4-3، بمشاركة 3 مدافعين في الخلف لسد عجز الغيابات.

ليكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، حمدي فتحي، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية، علي معلول

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، كهربا، حسين الشحات