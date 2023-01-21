ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباراة القمة 125

واصل أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة انفراده بصدارة هدافي الدوري بعدما سجل في مرمى المصري أمس، ورفع رصيده لـ8 أهداف متقدما بفارق 3 عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ورفيق كابو مهاجم إنبي، والأنجولي كريستوفاو مابولولو قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي اليوم في ختام الأسبوع الرابع عشر.

هدافي الدورى المصرى قبل القمة 125 بين الأهلى والزمالك

1- أحمد الشيخ 8 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو والتونسي رفيق كابو "إنبي" والأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد" ولكل منهم خمسة أهداف.

3- يوسف أسامة نبيه "الزمالك" ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى ومصطفى فتحي "بيراميدز" وكريم بامبو ومحمد هلال "البنك الأهلي" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 4 أهداف.

4- عمرو السولية "الأهلي" والتونسي إلياس الجلاصي ومروان حمدي ومحمد عبد اللطيف جريندو "المصري" والنيجيري أوستن أموتو «الاتحاد» وإبراهيم عادل «بيراميدز» وخالد قمر وإسلام محارب «طلائع الجيش» والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا "فيوتشر" وعبدالرحمن خالد والنيجيري جون أوكلي وعمر سافيولا "المقاولون" والأنجولي ديلسون كاموني "أسوان" وأحمد سمير "طلائع الجيش" وسمير فكري ومصطفى فوزي "الداخلية" ولكل منهم 3 أهداف.

5- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف والتونسي علي معلول "الأهلي" ولكل منهم هدفان.

6- إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي "الزمالك" ولكل منهم هدفان.

7- باهر المحمدي والغاني ياو أنور "الإسماعيلي" وإبراهيم حسن "الاتحاد السكندري" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج "سموحة " ولكل منهم هدفان وإسلام عيسى "بيراميدز".

8- الجزائري عبدالرحيم دغموم "المصري" والمغربي عبدالكبير الوادي ومروان محسن وعمر السعيد " فيوتشر" ولكل منهم هدفان.

9- معاذ الحناوي والنيجيري جابريل أوروك "غزل المحلة" وأحمد شريف وأحمد عبد العزيز مودي "فاركو" وأحمد أمين أوفا وعلي فوزي "إنبي" ولكل منهم هدفان.

10- الإيفواري رزاق سيسيه وناصر منسي "البنك الأهلي" ورجب نبيل وميدو جابر "سيراميكا كليوباترا" والمغربي أحمد بلحاج "أسوان" والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية" ومصطفى جمال «حرس الحدود» ولكل منهم هدفان.