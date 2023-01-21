محافظ مطروح يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من مدارس الشهادة الإعدادية بمدينة مرسى مطروح؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وذلك بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

وتفقد محافظ مطروح مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد الرائد طارق محمد سامح مباشر، حيث تابع سير العملية الامتحانية بالمدارس.

واطمأن محافظ مطروح من الطلاب على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج.

توفير التأمين اللازم

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن طلاب المرحلة الإعدادية يؤدون الامتحان في مادتيّ اللغة العربية ومادة التربية الدينية، مشيرًا إلى أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية ما يقرب من ١١ ألف طالب وطالبة في ١١٦ لجنة.

ووجَّه خلال حديثه لـ «الدستور» بتوفير التأمين اللازم، مؤكدًا المتابعة المستمرة لمديرية التربية والتعليم بمطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولًا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

وأكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن سير العملية الامتحانية في يومها الأول، مشيرًا إلى أنه وجّه بعدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات العامة والمحلية، وذلك تجنبًا للآثار السلبية المترتبة على ذلك.

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