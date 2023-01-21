تعاون مع «التعليم» بشأن امتحانات المصريين بالخارج.. حصاد «الهجرة» في أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 14 يناير إلى 19 يناير الجاري وهو كالآتي:

1- أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على التعاون مع وزارة التربية والتعليم ودعمها خلال إدارة الأزمة الخاصة بتعطل المنصة الإلكترونية لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على استمرار التواصل مع أبنائنا الطلبة وأسرهم لطمأنتهم ونقل استفساراتهم للسيد وزير التعليم ونقل الردود علي مدار الساعة علي كافة مجموعات التواصل إلى أن تقرر إتاحة منصة جديدة للامتحانات للطلاب المصريين فى الخارج، والتي تميزت بالسرعة والسهولة. وثمنت السفيرة سها جندي جهود وزارة التربية والتعليم في الاستجابة السريعة لحل الأزمة بالتعاون مع وزارة الهجرة في إطار تضافر الجهود حرصا على مصلحة طلابنا في الخارج وضمان حقوقهم.

2-أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط المنصة الجديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، والتي تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة، وهو https://exam.abroad.moe.gov.eg يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الاجابة ،بعد إختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي.

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلا من السيد/ كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة/ صوفي فانيافيربيكيه مسئول التعاون في المفوضية الأوروبية، وذلك لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات خاصة ملف الهجرة، حيث تم استعراض جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، بجانب تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بجانب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM.

4) نشرت وزارة الهجرة فيديو بعنوان: "كيف تجلب سيارة من الخارج بدون جمارك؟" بهدف الترويج لمبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، وذلك استجابة للعديد من استفسارات المصريين بالخارج، والتي بموجبها استجابت الحكومة المصرية بتقديم المزيد من التحفيزات للمصريين بالخارج وإلغاء التصديقات الإليكترونية، بجانب منح تخفيضات من 20-30%، وتقسيم السيارات إلى 3 فئات في التعريفة الجمركية، وإتاحة الشراء من الأماكن الحرة.

5) نفت الحكومة شائعة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد ١٤ مارس المقبل، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد ١٤ مارس المقبل، مُشددةً على أن آخر موعد للتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو ١٤ مارس المقبل.

6) بحضور وزراء من كندا وكبار المسئولين من الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الطفل وبعض المنظمات غير الحكومية، ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الكلمة الرئيسية لندوة "التحديات التي تواجه الأسر العربية في المهجر.. مقاربة ثقافية.. كندا نموذجًا"، التي نظمتها جامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة، بدعوة من السفيرة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وقد شهدت الندوة استعراضا لجهود الوزارة في التواصل مع المصريين بكندا وإشادات واسعة بدور مصر في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

7) استكمالا للمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، أطلقت وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حملة توعية في 6 محافظات هي (أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والشرقية والمنوفية)، حيث أشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إلى افتتاح 7 غرف تدريب في 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى، وأنه يتم الإعداد لافتتاح 7 غرف أخرى خلال المرحلة القادمة، بجانب حملة توعية لنحو 1756216 شخصا، في محافظات: الفيوم، البحيرة، الغربية، المنيا، الدقهلية، الأقصر، قنا، مؤكدة استكمال أعمال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" قريبًا.

8) في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء افتراضيا بعدد من أبناء الجالية المصرية في البحرين وقطر، كما استعرضت الوزيرة عددا من المحفزات التي تقدمها الوزارة للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها قانون سيارات المصريين بالخارج وأبرز التيسيرات المقدمة.

9) نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية رحلة سياحية إلى مصر عبر الخطوط الوطنية لـ 50 فردًا من المصريين بالخارج قادمين من واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي وفلوريدا وولايات أخرى.

10) تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للدكتورة نعمت شفيق خبيرة الاقتصاد المصرية، لتوليها منصب رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية كأول سيدة عربية مصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.