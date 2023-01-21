السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إصابات «كورونا» حول العالم ترتفع لأكثر من 668.5 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 668 مليونا و597 ألفا و146 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و738 ألفا و119 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ696 ألفا و188 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفًا و728 وفاة.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 احصائية الوفيات الولايات المتحدة البرازيل الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة ممدوح حمزة فى «التحريض ضد الدولة»

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الكشف والعلاج مجانًا.. قوافل «حياة كريمة» تبدأ عملها بمرسى علم اليوم

انهيار عقار دون خسائر فى الأرواح بإمبابة

«العدس» بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم السبت

6 مذكرات تفاهم واستيراد القمح.. تقرير يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا