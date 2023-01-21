انهيار عقار دون خسائر فى الأرواح بإمبابة

انهار عقار مكون من طابقين في منطقة إمبابة التابعة لحي شمال الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا مفاده انهيار عقار في منطقة إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ومسئولي حي شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين انهيار عقار مكون من طابقين دون أي إصابات.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، كما تم انتداب لجنة لإجراء المعاينة، ومعاينة العقارات المجاورة لفحص سلامتها ومدى تأثرها بالانهيار.