السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار عقار دون خسائر فى الأرواح بإمبابة

انهيار عقار
انهيار عقار

انهار عقار مكون من طابقين في منطقة إمبابة التابعة لحي شمال الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا مفاده انهيار عقار في منطقة إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ومسئولي حي شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين انهيار عقار مكون من طابقين دون أي إصابات. 

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، كما تم انتداب لجنة لإجراء المعاينة، ومعاينة العقارات المجاورة لفحص سلامتها ومدى تأثرها بالانهيار.

منطقة إمبابة شمال الجيزة مديرية أمن الجيزة

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