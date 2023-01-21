السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يتلقى ضربة قوية.. معلول مهدد بالغياب عن القمة 125

علي معلول
علي معلول

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن ضربة قوية تعرض لها النادي الأهلي وجماهيره قبل ساعات من مواجهة الزمالك في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وأكد «زاهر» عبر قناة «أون تايم سبورتس»، احتمالية غياب علي معلول عن مباراة القمة غدًا، وذلك بعد شعوره بشد في السمانة.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لأشعة عقب انتهاء التدريبات، ومن المتوقع تحديد موقفه من المشاركة في الساعات القليلة المقبلة.

وتقام مباراة القمة 125 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

والأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الرابع بفارق 5 نقاط.

الاهلى سيف زاهر التونسي علي معلول الزمالك مباراة القمة 125 الدورى المصرى

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