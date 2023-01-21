سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

تعددت طرق الاقتباس والاتكاء فى عملية تحويل العمل الادبى الى عمل سينمائي، فهناك من شكل خاص من اشكال المعالجات تلك التى قام بها الكاتب والسيناريست مصطفى ذكرى، ضاف وحذف وعدل من رواية "ميتتان لرجل واحد" للروائي البرازيلي جورج امادو حتى تصل للشكل الذى اراد، تدور الرواية حول رجل فى الخمسين من العمر يدعى " جواكيم سواريس دا كونيا" الذى قرر ان يهجر منزله وعائلته واصدقائه ويسير مشردا فى شوارع المدينة بلا هدف بل ويفقد وعيه فى الحانات الرخيصة جراء افراطه فى شرب الخمر ومرافقته للعاهرات واصدقاء السوء المشردين ووقت وفاته لم يرد سكان المدينة او اصدقائة القريبين من تصديق هكذا مزحة بل استمروا فى التعامل معه على انه-كالعادة- غائب عن الوعي وتتوالى الاحداث.



الفيلم من اخراج اسامة فوزي الذي مرت ذكري وفاته منذ بضعة ايام ،عالج مصطفى ذكرى رواية امادو لتقديمها للسينما بشكل مختلف ى يلمه "جنة الشياطيين" حيث يقول ذكري ان الرواية من ذلك النوع الذى يصنف "ادب درجة تانية" وان احداث الرواية تحتوى على الكثير من النقاط التى كان يجب سد ثغراتها وعلى رأس هذه الثغرات تلك المتمثلةفى مشاهد "الماء" حيث ابتعد ذكري عن الشاعرية المتمثلة فى ارتباط بطل الرواية بالمساحات المائية فابتعد تماما عن الاشارة الى الماء لما لها من مردود شاعري ورومانسي-طبقا لرأي السيناريست- انه لا يليق باحداث حياة رجل اراد ان يحيا فى علب الليل والازقة الضيقة، بل راى ان الجفاف هو المناخ المناسب للمعالجة السينمائية ولم يكتف بهذا التعديل فحسب بل اضاف شخصيات تخدم الدراما المتخيلة فى عقله، فقد صنع مصطفى من السيارة المتهالكة التى تنقل البطل الميت "طبل" واصدقائه باعتبارها بطل مساعد للشخصيات الرئيسية فى الفيلم، وعن نوعية الاعمال الادبية التى تصلح للمعالجات السينمائية قول مصطفى ذكري ان كلما زادت جودة العمل الادبي لما زادت صعوبة معالجته سينمائيا ومال على ذلك ملحمة الحرافيش لكاتب نوبل نجيب محفوظ وهذه الملحمة على الاخص الت من العديد من لمعالجات والاقتباسات الى تعدت العشرة اعمال سينمائية تقريبا مما سبب الاضرار بالعمل الادبي العظيم.



اختلفت الاراء او اتفقت على جودة الاعمال الادبية وتأثيرات تحويلها الى اعمال سينمائية بين بعض المخرجين ممن يعتبرها مهمة صعبة وتتطلب اعدادات اولية قبل البدء فى المعالجة السينمائية لاى عمل ادبي من رسم الشخصيات الجديدة الت يجب اضافتها او الاحداث التى يقوم بحذفها ومنهم من لا يخوض تلك التجربة نظرا لتقديس العمل الادبي الذى يفكر فى معالجته ومن هنا تنشافكرة خيانة العمل الادبي والعبث فى جوانبه للوصول الى نتيجة سينمائية مُرضية وناجحة