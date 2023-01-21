السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق معرض «شادر الخير» لمحاربة الغلاء بمدينة 15 مايو

معرض شادر الخير بـ15
معرض شادر الخير بـ15 مايو

نظم جهاز مدينة 15 مايو، برئاسة  المهندس محمد خلف الله، معرض شادر الخير بمنطقة الأمل بمحور الإسكان الاجتماعي (١٢٠ فدان سابقًا)  لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينه 15 مايو، إنه  تم افتتاح المعرض اليوم  بأسعار منخفضة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد خطوة جديدة في استكمال التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية والسياسية بمدينة 15 مايو، لتقديم خدمات للمواطنين في مناطق مختلفة بالمدينة لدعم كافة القاطنين بها من خلال توفير السلع الغذائية والاستراتيجة بأسعار مدعمة ومخفضة، وتحت متابعة مستمرة من جهاز المدينة وحزب مستقبل وطن ومجلس أمناء المدينة. 

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة قياس مدى رضاء المواطنين للموافقة على تجديد المعرض فترة أخرى، ومراعاة المتابعة للأسعار والخدمات أولًا بأول، وتلافي أي ملاحظات، مع التوجيه بنقله لمناطق أخرى بعد تأكيد نجاحه ورغبة المواطنين في استكمال الخدمة والتعاون معهم.

15 مايو افتتاح المهندس محمد خلف الله المبادرة للسلع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

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