إحلال وتدعيم وإنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات كهرباء بمراكز الشرقية

في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة، حيث تم إنشاء عدد كبير من المحطات الكهربائية، وكذلك إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 19.113 كم بتكلفة 21 مليون و438 جنيه، إحلال وتجديد هوائي جهد متوسط يضم 315 عمود و30 كم موصلات وبتكلفة 7 مليون جنيه، تدعيم 157 محول كهرباء (قدرات مختلفة) بتكلفة 25 مليون و324 ألف جنيه.

إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضُم 1076 عمود و132 كم موصلات معزولة بتكلفة 8 مليون و107 آلاف جنيه.

قام قطاع شمال كهرباء الشرقية بتنفيذ المشروعات الآتية: "إنشاء لوحة توزيع كوبري سليم - صان الحجر" فرد الكابلات وتركيب خلايا الموزع وجارِ إطلاق التيار بتكلفة 15 مليون جنيه، إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 56.2 كم وبتكلفة 65 مليون جنيه، إحلال مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 7.659 كم وبتكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه، إحلال هوائي متوسط يضم 664 عمود و14.7 كم موصلات بتكلفة 12 مليون و100 ألف جنيه.

وتم إحلال وتدعيم محولات قدرات مختلفة بعدد 201 محول وبتكلفة 10 مليون جنيه، إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضم 2215 عمود و214 كم موصلات معزولة و7.7 كم كابلات بتكلفة 15 مليون و600 ألف جنيه.

نفذ أيضاً قطاع وسط كهرباء الشرقية المشروعات الآتية: إنشاء 3 موزعات كهرباء جهد متوسط "إسكان الشباب بالعصلوجي – القنايات الجديد – أرض المحلج" بتكلفة 189 مليون جنيه، إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 103.6 كم وبتكلفة 53 مليون و500 ألف جنيه، إحلال مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 33.654 كم وبتكلفة 18 مليون جنيه، إحلال هوائي متوسط يضم 183 عمود و4.013 كم موصلات بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه.

تم إحلال وتدعيم محولات قدرات مختلفة بعدد 63 محول وبتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه، إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضم 1275 عمود و91.413 كم موصلات معزولة و8.713 كم كابلات بتكلفة 8 مليون و280 ألف جنيه.