الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: جميع أنوع السلع الاستهلاكية متوفرة بـ«أهلاً رمضان»

أهلاً رمضان
أهلاً رمضان

قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن معرض "أهلاً رمضان" بمحافظة الجيزة تم افتتاحه الأحد الماضي، ومنذ يوم الافتتاح إقبال كثيف على المعرض من المواطنين.

معارض أهلاً رمضان

وأكد عادل ناصر، خلال مداخلة هاتفية حواره لكاميرا "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن معرض أهلاً رمضان به سلع تتخطى الـ3 مليون جنيه، وهذا الرقم الكبير خير دليل على توافر جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن.

دعم المواطن 

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

عادل ناصر الغرفة التجارية اهلا رمضان إقبال كثيف اليوم دي ام سي

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