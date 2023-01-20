الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بأحياء الإسكندرية

حملات إحياء الإسكندرية
حملات إحياء الإسكندرية

كلَّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات والمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، وردع المخالفين.

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وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول تحت إشراف اللواء محمد سحلول، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق ووحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، استهدفت منطقة الفلكي بتفرعتها، وأسفرت عن تحصيل إجمالي غرامات فورية 32 ألف جنيه والتحفظ على 65 حالة إشغال متنوعة وإزالة كل الحواجز الحديدية.

ونفذ الحي حملة استهدفت قطاعات قبلي بشارع القاهرة والعاشر من رمضان وشارع 30 وشارع 45 وقطاع بحري بشارع ملك حفني وخالد بن الوليد ومحمد نجيب، وأسفرت عن التحفظ على 170 حالة إشغال متنوع، وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق.

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وشنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه ثان برئاسة هدي أبو كليلة، رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشوارع: السد العالي، و6 أكتوبر، وعمر بن عبد العزيز، وصديقات الكتاب المقدس، وميدان المندرة الكوبري. وأسفرت عن التحفظ على حالات إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز الخشبية، ورفع إطارات السيارات، وتحطيم الكتل الخرسانية

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وقادت عزة سعد، رئيس حي وسط حملة للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز شملت شوارع: عبد المنعم سند، لاجتيه، عمر لطفى، وبورسعيد، ومسجد الحضرى، وميدان سعد زغلول، ومحطة الرمل، سوق شيديا، الأندلس، وكلية الطب، والسلطان حسين، وصفية زغلول، وسعد زغلول، والميناء الشرقية الإسكندر الأكبر، شامبليون، وطريق الجيش. كما نفذ الحي حملة لإزالة الاشغالات والحواجز من شوارع الحي، أسفرت عن رفع 120 حالة إشغال متنوعة، و60 حاجزًا.

وفي حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات، بمنطقة مينا البصل شملت شوارع الأمير لؤلؤ، المكس، أم السلطان، أسفرت عن التحفظ على 57 كرسيا وإزالة كل الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

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وتحت إشراف محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت أسفل كوبري العامرية، وأسفرت عن التحفظ على 75 إشغالا متنوعا.

الإسكندرية تكثيف الحملات المكبرة ردع المخالفين الأجهزة التنفيذية ازالة الاشغالات والتعديات

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