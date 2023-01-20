الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة نظافة وتجميل بكورنيش النيل في المنيا (صور)

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بكوبري وكورنيش النيل بمدينة المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة مكثفة لكنس وتجميل ونظافة شارع كورنيش النيل وكوبري النيل باستخدام السيارة المكنسة وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة والدفع بمعدات جديدة لرفع كفاءة المنظومة.

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وأوضح محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا شنت حملة مكثفة للنظافة بشارع الكورنيش وكوبري النيل وذلك باستخدام السيارة المكنسة ومعدات النظافة الجديدة التي قامت المحافظة بتوفيرها للحفاظ على جمال مدينة المنيا كعروس لصعيد مصر وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين وخاصة في ظل مجابهة ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف الدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس المركز والمدينة أعمال الحملة شملت رفع الأتربة الموجودة بشارع الكورنيش وكوبري النيل وتهذيب الأشجار الموجودة بالكورنيش بشكل جمال لتزيين الكورنيش مع مواصلة أعمال الري اليومية للمساحات الخضراء ورفع جميع المخلفات والقمامة بالكورنيش والذي يعد أحد معالم المدينة والمتنفس الوحيد والمجاني لكل أهالي المدينة.

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وأكد نائب رئيس المركز والمدينة على مواصلة الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال النظافة والتجميل بكافة أنحاء المدينة والقرى التابعة لها على مدار الـ 24 ساعة وذلك من خلال مناوبات نهارية ومسائية تقوم برفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة أولاً بأول ويتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام برفع كفا

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ءة منظومة النظافة وأعمال التجميل بالمدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى استمرار تكثيف هذه الحملات بصورة يومية.

المنيا حملة نظافة وتجميل كوبري وكورنيش النيل بأستخدام السيارة المكنسة ومعدات النظافة الجديدة محمود أبوكريشة نائب رئيس مدينة المنيا الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

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