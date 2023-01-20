ضبط 52200 زجاجة زيت و42 ألف كيلو سمن في مخزن بالبحيرة

أكدت هالة بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق ومحاربة الفساد وردع المخالفين، مشددة على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وكذلك المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

واستكمالا لسلسلة الضربات التموينية الرادعة ضد المتاجرين بأقوات المواطنين قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكبرة استمرت أكثر من 20 ساعة بناحية مركز دمنهور أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر قضايا احتكار السلع الأساسية بمخزن عشوائي تحت بير السلم بناحية مركز دمنهور حيث تم التحفظ على 52200 زجاجه زيت و 42300 كيلو سمن قام احد الاشخاص بحجبهم وحبسهم عن التداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.