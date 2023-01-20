قرعة كأس ملك إسبانيا.. صدام ناري بين ريال وأتلتيكو وبرشلونة يواجه سوسيداد

سُحبت منذ قليل قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2022-2023.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية وديربي مرتقب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق “اللوس بلانكوس”.

وسيواجه برشلونة على ملعبه سبوتيفاي كامب نو، فريق ريال سوسيداد، فيما سيلتقي فالنسيا وصيف بطل كأس ملك إسبانيا، فريق أتلتيك بيلباو.

قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن المواجهات الآتية:

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أوساسونا ضد إشبيلية

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو

برشلونة ضد ريال سوسيداد.

وتُقام المباريات في الفترة من 24 إلى 26 من شهر يناير الجاري.

وتأهلت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وأتلتيك بيلباو وأوساسونا وريال سوسيداد وفالنسيا لدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2022-2023.

ونجح ريال مدريد في التأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما قلب تأخره خارج الديار بهدفين أمام فياريال، لفوز بثلاثة أهداف.

وتأهل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بتحقيقه انتصارًا كاسحًا على سبتة بخمسة أهداف دون مقابل.

وتقدم الفرنسي أوريلين تشواميني وسط ريال مدريد، باعتذار لجمهور فريقه، عقب الانتصار على فياريال في كأس ملك إسبانيا.

وتواجد تشواميني أثناء المباراة في إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي “NBA” وهو ما أثار حفيظة البعض من جمهور نادي ريال مدريد.

وغاب تشواميني عن مباراة ريال مدريد أمام فياريال في كأس ملك إسبانيا بسبب تعرضه للإصابة، كما غاب أيضًا عن بطولة كأس السوبر الإسباني والتي أُقيمت في السعودية.

ونشر تشواميني تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” جاء فيها:"أعتذر للنادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير عن تواجدي في حدث بينما كنا نلعب في كأس الملك. كنت دائمًا على دراية بما كان يحدث في المباراة، لكنني لم أفعل الشيء الصحيح. أنا آسف جدًا".