الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين ببيع المنشطات على مواقع التواصل الاجتماعي في القاهرة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع المنشطات، وضُبط بحوزته (كرتونة بداخلها كمية كبيرة من المنشطات - هاتف محمول - مبلغ مالي). 

كما أمكن ضبط شخص، مقيم بمحافظة الفيوم لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لبيع المنشطات، وعُثر بحوزته على (كرتونة بداخلها كمية كبيرة من المنشطات –2 هاتف محمول - مبلغ مالي)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعى فيس بوك بمديرية أمن القاهرة بمحافظة الفيوم بمحافظة أسيوط قسم شرطة مصر القديمة

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