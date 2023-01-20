الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأسعار مخفضة.. إقامة معارض أهلا رمضان في الواسطى ببني سويف

أهلا رمضان
أهلا رمضان

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية ببني سويف تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري.

 وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وتبين من التقرير الذي أعده حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى، متابعة جهود المجالس القروية في تجهيز المواقع لإقامة عدد من معارض رمضان بالقرى التابعة، ضمن أكثر من 40 معرضا على مستوى قرى المحافظة، حيث يجري التحضير لإقامة معرضين أحدهما بقرية ونا القس والآخر بقرية إنفسط، كما يتم الإعداد لإقامة معرضا بقرية أبو صير الملق، وذلك بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 كما تضمن التقرير تنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية بدائرة المركز والتي من ضمنها رفع ما يقرب من 270 طن قمامة، بمداخل المدينة وساحاتها وميدان المحطة، وشارع طراد النيل، وشارع الميناء، وأحمد عرابي، وشارع بورسعيد، وزاوية المصلوب وجزيرة المساعدة، وقرى الوحدات القروية بالميمون وأبو صير الملق وقمن العروس وإطواب وإنفسط وميدوم، علاوة على إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بدائرة المركز.
فيما تضمن التقرير تنفيذ قرار الإزالة فالمهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 700 مترا أرض أملاك دولة، بقرية إنفسط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الصرف الصحي الوحدات المحلية الواسطي بورسعيد توفير كافة السلع الغذائية

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