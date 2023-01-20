الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أبواب الخير».. المستفيدون من المشروعات الصغيرة: «حياة كريمة طوق النجاة للقضاء على البطالة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أصبح الحلم حقيقة بفضل الله ثم «حياة كريمة»، فالمبادرة التي تقضي على البطالة وتدعم شباب مصر المستفيدين بمشروعات صغيرة ولكل من يطرق بابها ويبحث عن فرص عمل، لتمكنهم من توفير مصادر رزق مستمرة وعيش حياة مستقرة وطوق النجاة لهم.

و قالت «نور صبيحة» إحدى المستفيدات من جهاز المشروعات الصغيرة، أن المبادرة ساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم و فنونهم التراثية التي تتميز بها محافظة شمال سيناء، وسط دعم كبير من جميع القائمين على المبادرة وأنه تشارك كل عام في معرض تراثنا وعرض منتجاتها وسط إقبال شديد من المواطنين على دعمها.

- كريمة: المبادرة ساعدتني في تمويل مشروعي للحرف والمشغولات الجلدية

 من جهتها قالت «كريمة» أحدي أهالي بئر العبد، أن حياة كريمة ساعدتها في الحرف اليدوية وتمويل مشروعها للحرف والمشغولات الجلدية، أعمال قشرة الخشب، بالإضافة إلى المشغولات النحاسية والخيامية وان المشروع ساعدها في إدخال دخل كبير لأسرتها.

 وأكدت أن المبادرة تعمل بشكل دائم وجيد على دعم أصحاب المشروعات، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب  ومساندتهم والقضاء على البطالة، الأمر الذي يجعلهم قادرين على فتح بيت، بالإضافة إلى تنظيم دورات لتأهيلهم لسوق العمل والحرف اليدوية.

«عبدالله عبدالفتاح» أحد أهالي الشرقية والمستفيد من المشروعات الصغيرة: «المبادرة الرئاسية ساعدتني في فتح مشروعي الخاص وهو كشك بقالة، وعملتني كيفية التعامل مع المشروع وتساندنا بكل ما نحتاج إليه وتقدم لنا كل الدعم»، مشيرا إلى أنه ينصح كل من يرد عمل مشروع خاص  أن يلجأ إلى حياة كريمة وهي يد العون لكل من يحتاجها بعد أن كان عاطل.

تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلي الاستقرار وتحقيق أهداف المواطنين بدون مقابل ودعمهم المستمر، وخلق روح التعاون بينهم والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حياة كريمه طوق النجاة مبادرة حياة كريمة المشروعات المشروعات الصغيرة

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