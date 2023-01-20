التنمية وحقوق الإنسان.. ارتباط وثيق (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا عن الارتباط الوثيق بين التنمية وحقوق الإنسان.

وقالت ندى رضا، مقدمة "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت سباقة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021 حتى 2026، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأخذ رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزًا لأي مجموعة من الحقوق.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تربط حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث أن سياسات مصر تستند على التضامن الإنساني والاجتماعي في السكن الملائم والحماية الاجتماعية.

ففي عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، كذلك أحدثت الدولة المصرية تحولًا كبيرًا في أنظمة الأمان الاجتماعي والتي حولت تركيزها من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم، وهو تحول نوعي نحو التمكين في السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن لجميع المصريين.

وانعكس ذلك بوضوح في إعادة هيكلة الدعم من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة، كما يتضح توجه الدولة من خلال زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية، وشمل ذلك بدء برامج حماية اجتماعية جديدة وموسعة من خلال التحويلات النقدية المشروطة، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

جهود مصر في تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي

وقوبلت توجهات الدولة المصرية بإشادة دولية خاصة من قبل منظمات العمل الدولي، التي أثنت على جهود مصر في تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، خاصة بسياساتها إزاء اللاجئين على أرضيها، موضحة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من كونها بلد عبور ومقصد للمشردين قصرًا.