الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التنمية وحقوق الإنسان.. ارتباط وثيق (فيديو)

ندى رضا
ندى رضا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا عن الارتباط الوثيق بين التنمية وحقوق الإنسان.

وقالت ندى رضا، مقدمة "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت سباقة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021 حتى 2026، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأخذ رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزًا لأي مجموعة من الحقوق.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تربط حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث أن سياسات مصر تستند على التضامن الإنساني والاجتماعي في السكن الملائم والحماية الاجتماعية.

ففي عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، كذلك أحدثت الدولة المصرية تحولًا كبيرًا في أنظمة الأمان الاجتماعي والتي حولت تركيزها من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم، وهو تحول نوعي نحو التمكين في السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن لجميع المصريين.

وانعكس ذلك بوضوح في إعادة هيكلة الدعم من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة، كما يتضح توجه الدولة من خلال زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية، وشمل ذلك بدء برامج حماية اجتماعية جديدة وموسعة من خلال التحويلات النقدية المشروطة، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

جهود مصر في تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي

وقوبلت توجهات الدولة المصرية بإشادة دولية خاصة من قبل منظمات العمل الدولي، التي أثنت على جهود مصر في تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، خاصة بسياساتها إزاء اللاجئين على أرضيها، موضحة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من كونها بلد عبور ومقصد للمشردين قصرًا.

التنمية حقوق الانسان ارتباط وثيق ارتباط وثيق التنمية وحقوق الإنسان

مواد متعلقة

إجلاء 500 من منازلهم بسبب حريق هائل فى كوريا الجنوبية «فيديو»

أهالى بنى سويف يشيدون بمشروعات «حياة كريمة» فى ببا

مدير معمل محطة مياه كفر ناصر: المياه نظيفة ومطابقة للمواصفات «فيديو»

علي قطب: المدن القريبة من المسطحات المائية الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي (فيديو)

«إكسترا نيوز» ترصد جهود التحالف الوطنى فى إطلاق أكبر مبادرة إطعام «خيرك سابق»

أحمد بهي الدين: «القاهرة للكتاب» أكبر معارض العالم جماهيريًا (فيديو)

إسلام بيومي يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

كيف تخرج أوروبا من دائرة الخطر بسبب أزمة الطاقة؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بقنا

قبل انتحاره.. مسلّح يقتل 5 بإطلاق نار فى جورجيا

الأونصة بـ708 جنيهات.. أسعار الفضة فى الأسواق اليوم

مصرع شخص سقط فى بيارة صرف صحى بمدينة الطود شرق الأقصر

التحويلات المرورية بعد غلق شارع ترسا بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران