حلم الفراعنة.. مشوار منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2023

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مشوار المنتخب المصري في بطولة العالم لكرة اليد 2023».

وذكر التقرير أن منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد واصل تألقه واستطاع الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة 33 مقابل 28 في افتتاح مشوار الفريق في الدور الرئيسي لبطولة العالم للكبار، والمقامة حاليًا في السويد وبولندا.

وأنهى فراعنة اليد الشوط الأول بنتيجة 22-15 ليواصلوا التفوق من خلال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب المصري، وشهد اللقاء تألق الحارسين كريم هنداوي كاتونجا والذي تألق في الشوط الأول، وزميله عبدالرحمن حميد والذي تألق في الشوط الثاني وتمكن من صد أكثر من كرة محققة في الشوط الثاني.

تألق سيف الدرع يخطف الأنظار في مونديال اليد

واستطاع سيف الدرع اللاعب الواعد أن يصبح رجل المباراة بعد أن حصد أفضل لاعب في اللقاء، وسط تألقه اللافت للنظر وبخاصة في شوط المباراة الأول، وبدأ منتخب اليد البطولة بالفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 31-22، وفي المباراة الثانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 30-19 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات البطولة، وفي المباراة الثالثة فاز منتخبنا على نظيره الأمريكي بنتيجة 35-16، أي بفارق 19 هدفًا، وبهذه النتيجة يتأهل الفريق إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم بالعلامة الكاملة من الدور الأول.