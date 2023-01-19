الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف بدر الدين للمتسابق توماس سمير: «تقريبا عاوز يكون نجم 2023»

الدوم
الدوم

تقدم المتسابق توماس سمير للجنة تحكيم مسابقة الدوم في حلقته الثالثة وشارك في فئة التمثيل من خلال دور بائع الخبر في الشارع وحضر للدور وأحضر معه خبزا وحامل لحمل الخبز.

وتفاعل معه أحمد مبارك مسئول التمثيل وبالرغم من التعليق على إحدى الحركات إلا أنه أشاد به، وقال الإعلامي شريف نور الدين "توماس مجهز نفسه للدور كويس وتقريبا عاوز يكون نجم الدوم في 2023".

وبدأت قبل قليل الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.

واختار القائمون على برنامج “الدوم” فى موسمه الثانى المطرب طارق فؤاد رئيسا للجنة تحكيم العازفين.

وروج الفنان طارق فؤاد، للمسابقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، معلنًا انطلاق الاختبارات لفئة العازفين الموسيقيين والتى تشمل فئة العزف على “العود والناى والكمان والقانون والآلات الإيقاعية”.

شريف بدر الدين توماس محمد حمدى زكى المتسابق التمثيل

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