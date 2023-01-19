صادق خان.. عمدة لندن يفجر أزمة بسبب خطته لمواجهة الغلاء

تم توجيه اتهامات وانتقادات إلى صادق خان، عمدة لندن، اليوم، بإخراج سكان لندن من العاصمة بعد كشف النقاب عن خطط مثيرة للجدل لزيادة ضريبة النقل والمجلس وسط أزمة غلاء المعيشة.

زاد عمدة لندن من المعاناة لسكان لندن أمس بعد أن كشف عن مقترحات برفع أجرة النقل في لندن بنحو ستة بالمائة من مارس وفواتير ضرائب المجلس بمقدار 38.55 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لتمويل المزيد من PCSOs.

وتأتي الضربة الأخيرة التي تعرضت لها الموارد المالية للأسر، وسط أزمة تكلفة المعيشة التي استنزفت الميزانيات بالفعل، في الوقت الذي تدور فيه معركة قانونية مريرة حول محاولة خان المثير للجدل لتوسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية.

خطة صادق خان المثيرة للجدل

وتعني خطة خان أن الحد الأقصى الأسبوعي لاستخدام الحافلات والترام في العاصمة سيزداد بمقدار 1.40 جنيهًا إسترلينيًا إلى 24.70 جنيهًا إسترلينيًا. سيرى ركاب المترو الحد الأقصى الأسبوعي للسفر في المنطقتين الأولى والثالثة بمقدار 3 جنيهات إسترلينية إلى 48 جنيهاً إسترلينياً، بحسب ديلي ميل.

سيواجه الركاب الآن دفع 2.80 جنيه إسترليني لتذكرة المنطقة 1 - بزيادة قدرها 12 في المائة - و 2.70 جنيه إسترليني خارج أوقات الذروة. سترتفع معظم الأسعار الفردية الأخرى بمقدار 10 بنسات. سترتفع أسعار الحافلات بمقدار 10 بنسات لتصل إلى 1.75 جنيه إسترليني، بينما ستصل قيمة تذكرة الحافلات والترام الأسبوعية إلى 24.70 جنيهًا إسترلينيًا - بزيادة قدرها 1.40 جنيهًا إسترلينيًا.

انتقد ماثيو جودوين فريمان، عضو مجلس المحافظين في مجلس هارو، الخطط وقال إن العمدة كان "يدفع لسكان لندن خارج لندن".

وسيبدأ متوسط ​​الزيادة البالغة 5.9 في المائة في جميع وسائل النقل اعتبارًا من 5 مارس - ويعكس الحد الأقصى الذي حددته وزارة النقل (DfT) لارتفاعات أجرة السكك الحديدية المنظمة في إنجلترا اعتبارًا من نفس التاريخ.

أصبح الحظر الذي تم فرضه في بداية الوباء على سكان لندن الذين يزيد عددهم عن 60 سفرًا مجانًا قبل الساعة 9 صباحًا دائمًا اعتبارًا من يوم الأربعاء - وهي خطوة ستغضب عدة آلاف من المتقاعدين ولكنها ستدر 40 مليون جنيه إسترليني سنويًا كأجور إضافية.