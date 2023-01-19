الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يُكرم العميد علاء عبدالجابر السكرتير العام الجديد لمحافظة سوهاج

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة لتوليه منصب سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة.

وأهدى محافظ أسيوط العميد علاء عبد الجابر، شهادة تقدير نظرًا لما قدمه من أداء متميز بمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال الفترة الماضية واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ برامج التنمية مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة سوهاج.

وأعرب العميد علاء عبد الجابر عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره وتقديره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع وعلي رأسهم محافظ أسيوط.

كما كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، العميد عمر الشافعي مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، ومنحه شهادة تقدير لما قدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله داخل الديوان العام. 

جاء ذلك على خلفية صدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية.  

وأشاد المحافظ بمجهودات العميد عمر الشافعي خلال فترة عمله كمديرًا لمكتبه والتي إتسمت بالجدية والدقة والأمانة في العمل مؤكداً أن تكريم اليوم لمن أعطى وأخلص وضرب أروع الأمثلة في الجد والإجتهاد والعمل الدؤوب خلال فترة عمله داخل الجهاز الإداري متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

وعبر العميد عمر الشافعي عن إمتنانه وشكره لمحافظ أسيوط مؤكدًا أن تكريمه يعد رسالة لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر إستطاعته متمنيًا للمحافظة وقياداتها مزيدًا من التوفيق والعمل لإستكمال مسيرة التنمية في كافة المجالات المختلفة.

وأصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2023، والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد.

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الأسر الأكثر احتياج ا التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج حافظة الإسماعيلية حافظة سوهاج

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