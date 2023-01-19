الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أهالي يشيدون بدور حياة كريمة في تجهيز «شوار العرائس»

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأب على توفير الدعم اللازم للفتيات المقبلات على الزواج في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

في السياق، قال سعيد عبدالغني، أحد أهالي قنا، لـ"الدستور" إنه يرى أن من أهم إنجازات حياة كريمة من وجهة نظره هي مبادرة تيسير زواج الفتيات، نظرا لارتباطها بأهم أنواع الفرحة لدى الأهالي حيث يدخل السرور والبهجة على عدد كبير من الأسر، بعد الانتهاء من كافة المتطلبات الخاصة بشقة الزوجية، مشيرا إلى أن الدور المجتمعي لمبادرة حياة كريمة ظهر بشدة خلال الفترة الأخيرة وانعكس على جميع الأهالي في قرى حياة كريمة بقنا.

أضاف عبدالغني، أن مبادرة تيسير زواج الفتيات تساهم في خلق حالة من الاستقرار الأسري وتضمن تأسيس حياة سعيدة للزوجين يتوافر فيها احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن من أهم المشكلات الأسر الأكثر فقرًا مسألة تجهيز الفتيات للزواج وصعوبة شراء الأجهزة والاحتياجات الخاصة بالزواج، معبرا عن شكره للدور الإنساني الهام لحياة كريمة في هذه المسألة.

وأوضح أن مشروع الزواج في الوقت الحالي لم يعد سهلا وأصبح أي شخص يفكر في الإقبال على الزواج يقدم رجل ويؤخر رجل، نتيجة لارتفاع تكاليف التجهيزات سواء على العريس أو العروسة، وتجلى دور حياة كريمة في مساندة الشباب الذين يرغبون في الستر وتكوين أسرة مستقرة تنعم بالهدوء والطمأنينة.

في وقت سابق، تم تسليم 20 جهاز عروسة لفتيات يتيمات مقبلات على الزواج بأسيوط ضمن مبادرة "دكان الفرحة" وسط زغاريد وفرحة عارمة من الفتيات المستفيدات، والتي تهدف لتيسير زواج الفتيات اليتيمات وتزويدهن بمستلزمات الزواج كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليتم تأمين لهن حياة كريمة ويتم تمكينهم من تأسيس بيت المستقبل، انطلاقًا من الدور المجتمعي لصندوق تحيا مصر للعمل المجتمعي والاقتصادي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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