الغرف التجارية: قرار إدراج الجنيه للتعامل به مع روسيا يسهم فى تنمية الصادرات

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار إعلان روسيا لإدراج الجنيه المصري في العملات التي يتم التعامل بها بدلاً من الدولار سيسهم في تنمية الصادرات لروسيا.

وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار سوف يعمل على خفض تكلفة الواردات نظرا لعدم تحويل الجنيه المصري إلي دولار بهدف الاستيراد ثم تحويل إلي روبل.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار سوف يكون خطوة مهمة في إدراج الجنيه المصري كعملة متداولة رسميا في دول رئيسية.

وأوضح عز، أن قرار روسيا لإدراج الجنيه المصري ضمن العملات التي تتعامل بها الاقتصاد الروسي سوف يسهم في تحقيق مكاسب مشتركة بين الطرفين، مما يسهم في تقليل الضغط على الدولار الأمريكي وسوف يسهم بشكل إيجابي علي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وأشار إلى أن القرار سوف يسهم في توفير احتياجات السوق المصرية الأساسية والتي يعتمد عليها المواطنون مثل القمح والذرة وكثير من الصناعات الثقيلة.