وزير البترول يُعلن تحقيق إنجاز جديد يخفف أعباء استيراد «الأسفلت» من الخارج

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تولي أهمية لكافة المشروعات البترولية، وبخاصة في مدينة السويس والصعيد، حيث تمثل مصافى تكرير السويس والنصر للبترول بما تمتلكه من عراقة وتاريخ ممتد، ركيزة أساسية في توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

ولفت الوزير إلى أهمية التطوير الذي تم لهذه المصافي في الشكل والأداء بما يتوافق ومقاييس الأداء العالمية فى صناعة التكرير، فهي كيانات رئيسية فى المناطق الجغرافية البترولية تقوم على خدمة أهالينا فى مدينة السويس وبالصعيد.

وأشاد بالدور البارز الذى تؤديه مصفاة أسيوط للتكرير فى خدمة تلبية احتياجات الوجه القبلي من المنتجات البترولية.

وأشار "الملا"، إلى نجاح منظومة التصنيع المحلي في قطاع البترول وعلى رأسها شركة بتروجت فى توفير معدات فواصل الأملاح وتركيبها في مصافي التكرير، ما أسهم فى الحفاظ على الأصول وتحسين عمليات التشغيل.

وتابع أن زيادة قدرة إنتاج الأسفلت من خلال الوحدة الموجودة بمصفاة السويس للبترول أحد الأوجه المميزة لزيادة الإنتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي، ومن ثم تخفيف أعباء استيراده من الخارج.

جاء ذلك خلال ترؤس "الملا"، اليوم الخميس، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (السويس وأسيوط والنصر لتكرير البترول)، عبر الفيديو كونفرانس؛ لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023/ 2024، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.