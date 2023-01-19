الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حرر لها «محضر غش» فقفزت من أعلى المدينة الجامعية فى حلوان

أرشيفية
أرشيفية

دلّت تحريات رجال المباحث، في واقعة قفز فتاة من أعلى المدينة الجامعية بحلوان، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا وتدرس بكلية الهندسة.

وأضافت التحريات أن الفتاة انتابتها حالة نفسية بعد تحرير محضر غش لها في إحدى المواد، وقفزت من شرفة المدينة الجامعية وتوفيت على الفور.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة بأحد المباني التابعة لجامعة حلوان، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعُثِرَ على جثة فتاة في بداية العقد الثالث من العمر، وبإجراء التحريات، تبيّن أنها ألقت بنفسها بعد تحرير محضر غش لها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محضر غش طالبة هندسة حلوان المدينة الجامعية شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

وقف سير دعوى تتهم رئيس الزمالك بسب وقذف الخطيب وسراج الدين

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

حرر لها «محضر غش» فقفزت من أعلى المدينة الجامعية فى حلوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بأزماته الصحية.. كيف أرشد توت عنخ آمون العالم لأبرز الأمراض الوراثية؟

رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟