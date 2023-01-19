حرر لها «محضر غش» فقفزت من أعلى المدينة الجامعية فى حلوان

دلّت تحريات رجال المباحث، في واقعة قفز فتاة من أعلى المدينة الجامعية بحلوان، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا وتدرس بكلية الهندسة.

وأضافت التحريات أن الفتاة انتابتها حالة نفسية بعد تحرير محضر غش لها في إحدى المواد، وقفزت من شرفة المدينة الجامعية وتوفيت على الفور.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة بأحد المباني التابعة لجامعة حلوان، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعُثِرَ على جثة فتاة في بداية العقد الثالث من العمر، وبإجراء التحريات، تبيّن أنها ألقت بنفسها بعد تحرير محضر غش لها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.