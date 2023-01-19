الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصرفي يتوقع رفع جديد لأسعار الفائدة في فبراير

البنك المركزي
البنك المركزي

توقع الخبير المصرفي عز الدين حسنين، اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في الثاني من فبراير المقبل، إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%.

وأضاف حسنين في تصريحات لـ “الدستور"، أن رصيد الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر وصل إلى سالب 11 مليار دولار حتى يونيو 2022، ما يضع ضغوطًا على حقوق الملكية والأرباح المرحلة إذا ما توالى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، لأنه على البنوك محاولة تغطية المراكز المالية وبالتالي التضحية بحجم أكبر من الجنيه المصري في سبيل الحصول على نفس الحجم الدولاري لتغطية المراكز الكاشفة بالدولار بالخارج.

وأوضح أن الاحتياطيات المكونة لمواجهة مخاطر تقلب العملة تستطيع أن تحتوي هذه التقلبات ولكن بالتأكيد ستقلل من الأرباح المرحلة باعتبار فرق العملة لصالح الدولار يعد خسائر رأسمالية يتم تحميلها على قائمة الدخل الخاصة بالبنوك.

11 مليار دولار أسعار الفائدة الأصول الأجنبية البنك المركز الإيداع والإقراض الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«الدستور» تحصد جائزتين و3 شهادات تقدير فى مسابقة الصحافة المصرية 2022

مع قرب معرض الكتاب.. «الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب»: الناشرين مش سماسرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

الغرف التجارية: قرار إدراج الجنيه للتعامل به مع روسيا يسهم فى تنمية الصادرات

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع مديرة منظمة «يونيسيف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية