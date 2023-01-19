مصرفي يتوقع رفع جديد لأسعار الفائدة في فبراير

توقع الخبير المصرفي عز الدين حسنين، اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في الثاني من فبراير المقبل، إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%.

وأضاف حسنين في تصريحات لـ “الدستور"، أن رصيد الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر وصل إلى سالب 11 مليار دولار حتى يونيو 2022، ما يضع ضغوطًا على حقوق الملكية والأرباح المرحلة إذا ما توالى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، لأنه على البنوك محاولة تغطية المراكز المالية وبالتالي التضحية بحجم أكبر من الجنيه المصري في سبيل الحصول على نفس الحجم الدولاري لتغطية المراكز الكاشفة بالدولار بالخارج.

وأوضح أن الاحتياطيات المكونة لمواجهة مخاطر تقلب العملة تستطيع أن تحتوي هذه التقلبات ولكن بالتأكيد ستقلل من الأرباح المرحلة باعتبار فرق العملة لصالح الدولار يعد خسائر رأسمالية يتم تحميلها على قائمة الدخل الخاصة بالبنوك.