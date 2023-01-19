اتجاه لفسخ العقد بالتراضى.. الأهلى يحدد مصير ميكيسونى بعد قطع إعارته

كشف مصدر داخل أروقة القلعة الحمراء عن جلسة مرتقبة بين الموزمبيقي لويس ميكيسوني وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لحسم مصير اللاعب مع الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي الجارية.

وأكد المصدر في تصريحاته لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب تدرس فسخ التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني بشكل ودي، خاصة أنه من المستحيل عودته مرة أخرى للفريق ولن يكون له أي دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فشل تجربته مع المارد الأحمر.

وأضاف المصدر أن لويس ميكيسوني سيصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري للجلوس مع أمير توفيق ومعرفة مصيره بعد أن فسخ أبها السعودي تعاقده مع اللاعب قبل نهاية مدة الإعارة.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لديه عروض لاستعارة اللاعب من سيمبا التنزاني بجانب عرض آخر من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المبالغ المعروضة ضعيفة للغاية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل تدريباته صباح أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات بدون راحة، بعدما حقق الفريق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين، قبل أن تؤدي مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي.

وخاض حراس الفريق مرانًا قويًا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري الممتاز.