الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-1-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 والقنوات الناقلة، فى الدوري المصري والإنجليزي وكأس موسم الرياض وغيرها وما هي القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-1-2023

وتقام مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري، وكذلك مباريات في الجولة ذاتها من الدوري السعودي، وتقام مباراة قمة نارية فى الدوري الإنجليزي البريميرليج) تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام، مؤجلة من الجولة السابعة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

  • المقاولون العرب ضد أسوان - (14:45 بتوقيت القاهرة، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 1
  • البنك الأهلي ضد الاتحاد - (16:45 بتوقيت القاهرة، 17:45 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 2
  • بيراميدز ضد فاركو - (19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في كأس الخليج العربي "خليجي 25"

العراق ضد عمان - (19:00 العراق، 20:00 عمان) - الرياضية العراقية، الرابعة العراقية، عمان الرياضية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكأس الرياضية، الرياضية السعودية

مواعيد مباريات اليوم في كأس موسم الرياض

نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان - (20:00 السعودية، 19:00 مصر) - beIN Sports HD، beIN Sports HD 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد توتنهام - (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو سبتة ضد برشلونة - (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC HD 1

فياريال ضد ريال مدريد - (22:00 مصر، ٢٣:٠٠ السعودية) - SSC HD 2

موعد مباراة الأهلي والزمالك بعد التعديل في الدوري المصري 2023

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

أتالانتا × سبيزيا - (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - AD Sports HD 1

لاتسيو × بولونيا - (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports HD 1

يوفنتوس × مونزا - (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العدالة × الباطن (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD 1

الاتحاد × الفيحاء (18:00 السعودية، 17:00 مصر) - SSC HD 1

 

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