دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 19 -1-2023

يبحث المسلمون عن دعاء الفجر وأدعية الصباح للتقرب إلى الله لطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض «الدستور» لقرائها دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الخميس 19 -1-2023 مكتوب .

دعاء الصباح

«للهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات».

دعاء الصباح: «اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليًا ونصيرًا وكن لنا معينًا ومجيرًا، إنك كنت بنا بصيرًا».

دعاء الصباح: «ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب، وأغلقت دونه الأبواب، وبعد عن جادة الصواب، وزاد به الهم والغم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم يفتح له إلى فسيح مناهل الصفو والقربات باب، وأنت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يارب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهّاب رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوّتي وارحم عجزيـ فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري، اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقوّمنا إذا اعوججنا وادعنّا اذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا».

أدعية الفجر

من أدعية الفجر: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارىء الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب».

«اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الاجابه يا من إذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين».