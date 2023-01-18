إصابة 6 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة ملاكي ودراجة بخارية منفصلين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ، فيما انقلبت دراجة نارية بالطريق الزراعي السريع بمركز سمالوط شمال المحافظة وتم نقل المصابين للمستشفى التخصصي بملوي والنموذجي بسمالوط.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم “4322 ا ل” ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أسفر عن إصابة كل من: وليد محمد 46 عامًا، محمود عصام 24 عامًا، مصطفي حجاج 20 عامًا، محمود أحمد 61 عامًا، محمد حجاج 16 عامًا، ويقيمون في مراكز مغاغة وسمالوط وملوي.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وجروح بأنحاء الجسم، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام عزبة الوحش التابعة لقرية إسطال بمركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك إصابة رمضان خلاف 40 عامًا، مقيم بمركز سمالوط، بكسر بالساق وتم نقله للمستشفي النموذجي