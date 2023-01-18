اقتصادى: «الإفراج عن البضائع بالموانئ رسالة لطمأنة المواطن قبل رمضان»

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، رسالة طمأنة من الحكومة المصرية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة نجحت في حل العديد من الأزمات داخل الموانئ.

وأضاف "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإفراج عن البضائع جاء في توقيت هام حيث يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن تلك الفترة ارتفعت خلالها نسب استهلاك السلع الغذائية، وحل تلك المشكلة يعني أن احتياجات المواطنين ستكون متواجدة بصورة مستدامة في الأسواق مما يؤدي إلى طمأنة المواطن.

الحكومة المصرية قادرة على عبور الأزمات

وأكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الإفراج عن البضائع دليل على قدرة الحكومة للعبور من الأزمات العالمية الناتجة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتغيرات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ووقف سلاسل الإمداد.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن الحكومة نجحت في الفترة من 14 يناير إلى 17 يناير في الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن البضائع الباقية في الموانئ المصرية تساوي 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم ينتهِ المستوردون من إجراءاتهم، وهذا يعني أننا أنهينا فكرة المتراكم في الموانئ وبدأنا العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع.