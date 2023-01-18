الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اقتصادى: «الإفراج عن البضائع بالموانئ رسالة لطمأنة المواطن قبل رمضان»

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، رسالة طمأنة من الحكومة المصرية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة نجحت في حل العديد من الأزمات داخل الموانئ.

وأضاف "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإفراج عن البضائع جاء في توقيت هام حيث يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن تلك الفترة ارتفعت خلالها نسب استهلاك السلع الغذائية، وحل تلك المشكلة يعني أن احتياجات المواطنين ستكون متواجدة بصورة مستدامة في الأسواق مما يؤدي إلى طمأنة المواطن.

الحكومة المصرية قادرة على عبور الأزمات

وأكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الإفراج عن البضائع دليل على قدرة الحكومة للعبور من الأزمات العالمية الناتجة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتغيرات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ووقف سلاسل الإمداد.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن الحكومة نجحت في الفترة من 14 يناير إلى 17 يناير في الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن البضائع الباقية في الموانئ المصرية تساوي 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم ينتهِ المستوردون من إجراءاتهم، وهذا يعني أننا أنهينا فكرة المتراكم في الموانئ وبدأنا العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع.

الدكتور وليد جاب الله البضائع الموانئ المصرية شهر رمضان الاستهلاك السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المنيا

بعد تحديد سعر إردب القمح.. أهالى الوادى الجديد لـ«السيسى»: رئيس «الغلابة»

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بأبوصوير بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟