الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السلع متوفرة وأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض «أهلًا رمضان» في الروضة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض السلع  الأساسية "أهلاً رمضان" بمدينة الروضة، والذي جاء ضمن مبادرة نفذها تجار المدينة.

وخلال الافتتاح الذي رافقها خلاله اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، تفقدت "المحافظ" المعرض الذي جاء على مساحة 400 متر وتضمن جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية والمجمدات واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة.

كما تفقدت قسم الملابس والأحذية والقسم الذي أقامه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ضمن المبادرة، والذي تضمن منتجات السيدات من المشغولات اليدوية ومفروشات وأغذية، حيث حرصت الدكتورة منال عوض على التواصل مع العارضين للتأكد من توافر جميع السلع والإعلان عن أسعارها أمام الجمهور.

وفي هذا السياق، أشادت "محافظ دمياط" بالمعروضات وتنوعها، مشيدة أيضًا بمشاركة السيدات بالمعرض، مشيرة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

ولفتت "المحافظ" إلى تنفيذ معارض بمدن المحافظة للتيسير على المواطنين بكافة المناطق،  كما وجهت الشكر إلى التجار القائمين على المعرض مشيدة بجهودهم المبذولة للتعاون مع الدولة في خطتها نحو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتة إلى أن دور تجار مصر الشرفاء يمثل أهمية كبيرة في دعم تلك المنظومة.

وفي ختام الافتتاح، تسلمت الدكتورة منال عوض درعًا تذكاريًا من أهالي مدينة الروضة تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية وخدمة أبناء المحافظة حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط توافر السلع الغذائية وبأسعار تنافسية ومخفضة عن السوق الخارجي من أجل رفع المعاناة عن الأهالي والسكان في فارسكور بدمياط 

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