محمد بدران يعلن توليه رئاسة حزب «صوت الشعب»

أعلن الدكتور محمد بدران، النائب الأول والأمين العام السابق لحزب «مصر أكتوبر»، عن توليه رئاسة حزب «صوت الشعب».

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل.

وقال بدران: «ممتنون لكل مَن حاول وأد حلمنا، فكانت عزيمتنا أكبر على تحقيق الهدف، مقاتلون حتى نجاح تجربة تمكين شباب وطني مخلص غير فاسد أو مفسد داعم لوطنه وللقيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة».

وأضاف: «سنستقبل بصدر رحب أي ضربات أخرى لوأد حلمنا، ونأمل أن يكون حزب صوت الشعب مقنعًا ومرضيًا لجموع الشباب والشعب المصري المهتم بالمشاركة في الحياة السياسية».