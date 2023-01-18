الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد بدران يعلن توليه رئاسة حزب «صوت الشعب»

محمد بدران
محمد بدران

أعلن الدكتور محمد بدران، النائب الأول والأمين العام السابق لحزب «مصر أكتوبر»، عن توليه رئاسة حزب «صوت الشعب».

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل.

وقال بدران: «ممتنون لكل مَن حاول وأد حلمنا، فكانت عزيمتنا أكبر على تحقيق الهدف، مقاتلون حتى نجاح تجربة تمكين شباب وطني مخلص غير فاسد أو مفسد داعم لوطنه وللقيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة».

وأضاف: «سنستقبل بصدر رحب أي ضربات أخرى لوأد حلمنا، ونأمل أن يكون حزب صوت الشعب مقنعًا ومرضيًا لجموع الشباب والشعب المصري المهتم بالمشاركة في الحياة السياسية».

 

محمد بدران حزب مصر أكتوبر حزب صوت الشعب صوت الشعب الجمهورية الجديدة

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